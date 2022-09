Gilching (ABZ). – Auf dem gemeinsamen Außenstand (T 83) der IAA Transportation in Hannover gibt der Zulieferer Webasto in Kooperation mit der RWTH Aachen Einblicke in ein Forschungsprojekt zum europaweit ersten Prototyp eines reinen Elektro-Lkw mit Oberleitungsstromabnehmer (Pantograph).

Die Entwicklung eines Elektro-Lkw mit variablem Antriebsstrang geht voran. Foto: Webasto

Schwere Lkw sind für einen signifikanten Anteil der heutigen CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor verantwortlich. Das Hauptziel des Projekts ist deshalb nach Angaben der Beteiligten die Entwicklung mehrerer Elektro-Lkw, deren Antriebsstrang sich je nach Anwendungsfall wählen und dadurch wirtschaftlich optimieren lässt. Auf dieser Grundlage entwickelten die Experten des Lehrstuhls "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) den ersten Prototyp eines elektrifizierten Lkw mit Pantographen.

Innovative Technologie genutzt

Die Technologie dahinter ist völlig neu, sodass fortschrittliche Lösungsansätze gefunden werden mussten. Webasto unterstützte daher nicht nur mit wichtigen Einzelkomponenten – dem Standard-Batteriesystem sowie dem Vehicle Interface Gateway (VIG) – sondern auch mit technischer Beratung, teilt das Unternehmen mit. Mittlerweile habe der Prototyp erste Außentests erfolgreich durchlaufen, die das große Potenzial des Projekts deutlich machen würden. Da sich die benötigte Infrastruktur recht zeitnah umsetzen lasse, können laut aktueller Studien mit dem Einsatz von Oberleitungs-Lkw bis 2030 rund 50 % der CO2-Emissionen gegenüber konventionellen Lkw eingespart werden.

Höheren Reifegrad erzielen

"Ziel ist es, das System weiter zu optimieren und einen höheren Reifegrad zu erreichen. So wollen wir an einen Punkt kommen, an dem der modulare Antriebsstrang-Baukasten nicht nur ausgereift, sondern auch wirtschaftlich wirklich interessant ist", so Simon Dünnwald, Gruppenleiter E-Mobility Production Engineering des PEM.