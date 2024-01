Herten (ABZ). – Im zweiten Quartal 2024 werden die Hertener Höfe eröffnet. Das neue, moderne Einkaufszentrum mit angeschlossenen Büro- und Verwaltungseinheiten ist direkt an den zentralen Busbahnhof und die Fußgängerzone angebunden. Das um einen Pavillon angeordnete, zwei- bis viergeschossige Ensemble weist zudem rund 400 Pkw- und 50 Fahrrad-Stellplätze auf. Ideale Voraussetzungen also für Handel und Gastronomie sowie Mieter und Besucher.

Schalung und Gerüst aus einer Hand lieferte Peri beim Bau des modernen Einkaufs- und Bürozentrums Hertener Höfe. Als logistisch anspruchsvoll erwiesen sich der knapp bemessene Zeitplan und das beengte Baufeld. Dabei konnten die effizienten Schalungen und die Gerüstlösungen von Peri für Zugänge und Arbeitsbühnen laut eigener Aussage besonders punkten. Foto: Peri Deutschland

Es ist schon eine besondere Leistung, ein solch anspruchsvolles Projekt in so kurzer Zeit zu realisieren. Nicht einmal zwei Jahre nach Rohbaubeginn kann bald feierlich eröffnet werden. Das funktioniert nur, wenn alle Baubeteiligten partnerschaftlich zusammenarbeiten, ist sich Gerüstspezialist Peri sicher. Insbesondere bei der Planung und Ausführung der Rohbau- und Gerüstbauarbeiten wurden die Kubus Projektbau GmbH aus Erftstadt und der Gerüstbaubetrieb Basic GS GmbH aus Oer-Erkenschwick kompetent unterstützt vom Schalungs- und Gerüstspezialisten Peri.

Auf Basis einer gebündelten Schalungs- und Gerüstkompetenz aus einer Hand sowie Projekt- und Kundenpartnerschaften lassen sich Synergieeffekte erzielen, die Bauunternehmen und Gerüstbaubetrieben einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen, erklärt Peri.



Anspruchsvoll: Der sportliche Terminplan, das enge Baufeld und eine dementsprechend schwierige Baustellenlogistik stellten hohe Anforderungen an das engagierte Baustellenteam. Foto: Peri Deutschland

Die Ingenieure der Peri-Niederlassung Düsseldorf stellten segmentübergreifend gleich zu Beginn der Baumaßnahme den Kontakt zwischen Generalunternehmer und ortsansässigem Gerüstbauer her, sodass beide Gewerke vor und während der gesamten Bau- und Ausbauphase gut aufeinander abgestimmt waren, berichtet Peri. Denn insbesondere der sportliche Terminplan, das enge Baufeld und eine dementsprechend schwierige Baustellenlogistik stellten nach Angaben von Peri hohe Anforderungen an das engagierte Baustellenteam.



Auf Basis einer projektspezifisch konzipierten Peri-Schalungs- und Gerüstplanung wurden Wände, Säulen, Decken und Unterzüge mit den Schalungssystemen MAXIMO, DOMINO, QUATTRO, SKYDECK und MULTIFLEX effizient geschalt. MULTIPROP Alu-Stützen und PERI UP Stütztürme übernahmen die tragende Funktion. Die Wand- und Säulenhöhen variierten zwischen 3,25 m und 5,25 m. Teils mussten die Lasten der Geschossdecken mehr als 9 m Höhe abgetragen werden.



Vertikale Bauteile: Mit den Schalungssystemen MAXIMO und QUATTRO ließen sich Wände und Säulen wirtschaftlich in Ortbetonbauweise herstellen. Foto: Peri Deutschland

Das PERI UP Gerüstsystem war Grundlage für die an den Bauablauf angepasste Zugangstechnik und für die Arbeitsbühnen – und für das 1 m breite Fassadengerüst, das ebenfalls baubegleitend errichtet wurde. Und auch sicher: Denn mithilfe des Easy-Stiels ließen sich sowohl Innen- als auch Außengeländer vorlaufend montieren, also von der unteren Ebene aus. Sogar die integrierten Treppenläufe und -geländer waren sicher von unten montierbar. Zeitgleich waren in Herten mehr als 10.000 m² Fassadengerüst mit Gerüsthöhen bis zu 19 m im Einsatz.

Um den engen Terminplan einhalten zu können, wurden die Ausbaugewerke bereits frühzeitig begonnen und parallel zu den Rohbauarbeiten ausgeführt. Das beschleunigte den Bauablauf, erforderte aber auch eine exakt durchgeplante Baustellenlogistik, so Peri. Denn das 165 m lange und 90 m breite, dicht bebaute Baufeld an der Konrad-Adenauer-Straße und Kaiserstraße konnte nur über lediglich zwei Baustellenzufahrten und drei -krane erschlossen werden. Umso wichtiger also, dass die Bauleitung bei allen Schalungs- und Gerüstaufgaben lösungs- und bauorientiert von den Düsseldorfer Peri-Ingenieuren unterstützt wurden.