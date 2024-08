Wiesbaden (dpa). - Der Wohnungsmarkt in Hessen ist eng, es werden dringend Neubauten gebraucht. Die Zahl der erteilten Genehmigungen bewegt sich aber in eine andere Richtung.

In Hessen sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich weniger Neubauten von Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, wurde von Januar bis Juni ein Rückgang im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 20,6 Prozent auf 6365 Wohnungen gezählt. In Hessen wird dringend neuer Wohnraum gebraucht, die Zahl der Baugenehmigungen sinkt aber derzeit. Das liegt unter anderem an den hohen Baukosten. Im gesamten Jahr 2023 waren 24,2 Prozent weniger Wohnungsbaugenehmigungen im Vergleich zum Jahr davor erteilt worden.



Insgesamt wurde im ersten Halbjahr 2024 in Hessen der Bau von 7648 Wohnungen genehmigt, dazu zählen auch Umbauten an bereits bestehenden Gebäuden. Die Daten werden von den Bauaufsichtsbehörden in Hessen übermittelt.