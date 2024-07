Heeslingen (ABZ). – Zum dritten Mal öffnet die Parts & Service World 2024 ihre Tore in der Messe Kassel. Vom 25. bis 27. Oktober können sich Fachbesucher der Land- und Baumaschinen- sowie der Motorgeräte-Branche über die neueste Technik für Werkstatt und Service sowie Ersatz- und Verschleißteile, aber auch Shop-Produkte informieren.

Auf der Parts & Service World 2024 bietet die Live-Werkstatt auch in diesem Jahr die Möglichkeit zum fachlichen Austausch. Foto: Granit PSW

Wie der Veranstalter informiert, werden auf die Aussteller auf insgesamt 20.000 Quadratmetern ihr Angebot präsentieren.

Die Messe wird von Ersatzteilgroßhändler Granit Parts veranstaltetet. Mit mehr als 200 Ausstellern konnte die Parts & Service World auch in diesem Jahr die komplette Ausstellungsfläche belegen und bietet so ein vielseitiges Programm.

Neben dem Ausstellerangebot erwarten Besucher auch 2024 die PSW-Specials, wie die Live-Werkstatt und die PSW Academy.

Zusätzlich liefert Veranstalter Granit Parts über alle drei Messetage hinweg ein Rahmenprogramm mit Moderator Sven Tietzer, Agrar-Influencern.

Die mittlerweile etablierte Live-Werkstatt bietet auch in diesem Jahr einen fachlichen Austausch auf Augenhöhe. Ausgeweitet auf die gesamte Halle 11/12 zeigt das Werkstattausrüstungs-Team von Granit Parts zusammen mit Lieferanten, wie Haweka, Cojali Jaltest, Waeco, CGS, Texa, Tip Top, Corghi, Blitz, GYS, Traser und Rep.Guide alles, was heute in einer modernen und digital vernetzten Werkstatt für Landtechnik, Baumaschinen und Gartentechnik, sowie Kommunal- und Nutzfahrzeuge nicht fehlen darf. Angefangen bei Diagnosesystemen, über Lagereinrichtung bis hin zu Hebebühnen und Reifenmontagegeräten.

In Praxisvorführungen können sich die Fachbesucher von der neuesten Werkstattausrüstung überzeugen und sich mit den Produktexperten direkt vor Ort austauschen.