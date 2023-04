Warwickshire/Großbritannien (ABZ). – Vor Kurzem wurde erstmals eine 86 m lange Eisenbahnbrücke aus Beton im "Box Jacking"-Verfahren über 165 m an ihren Einsatzort verschoben, wie der Schalungs- und Gerüsthersteller Hünnebeck berichtet. Die 12 600 t schwere Kastenkonstruktion war in den sechs Monaten zuvor neben der Schnellstraße M42 in der mittelenglischen Grafschaft Warwickshire (nahe Birmingham) gebaut worden.