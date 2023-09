Bad Ems (dpa). - Die Zahl der Genehmigungen zum Wohnbau sind in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr 2023 eingebrochen. In den ersten sechs Monaten sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 44 Prozent auf insgesamt 1958 Erlaubnisse gefallen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit.