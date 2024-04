Diethard Bruhn wurde unlängst in den Vorstand des IVD Industrieverbands Dichtstoffe gewählt. Er verwaltet fortan den Bereich Ökologie. Zurzeit ist er als Geschäftsführer der Hermann Otto GmbH in Fridolfing tätig. "Das Thema 'Ökologie' hat bereits heute einen absolut hohen Stellenwert in unserer Branche. Wir arbeiten alle an einer Zukunft in unserm Bereich der Baudichtstoffe, die einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz zum Ziel hat. Fokussiert insbesondere auf das Zusammenspiel der einzelnen Baustoffe, die wir verbinden. Hier bin ich in besonderer Weise engagiert und werde meine ganze Kompetenz in die Gremien des IVD einbringen", so Bruhn bei der Vorstandswahl des IVD.