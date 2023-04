Asbach-Bäumenheim (ABZ). – Das System GEDA CENTRAL vereinfacht die unterschiedlichsten Herausforderungen im Alltag, versichert das Unternehmen Geda aus Asbach-Bäumenheim. Auch die Corona-Pandemie habe deutlich gezeigt, wie unabkömmlich es ist, sich digitalen Wegen nicht zu verschließen und immer mit dem Stand der Technik zu gehen. Im Zuge dessen warte Geda stets mit smarten Lösungen für die Branche auf.

Mit dem Ohr am Markt hat Geda die Entwicklung von GEDA CENTRAL vorangetrieben. Mithilfe der Plattform können Anwender digitale Tools rund um die Geda-Aufzugslösungen und -dienste mit einem Account bequem nutzen. Bereits vier digitale Dienstleistungen sind in GEDA CENTRAL hinterlegt. Dazu gehört der GEDA INSTALLATION DESIGNER. Hierbei handelt es sich um ein Online-Berechnungstool für Verankerungs- und Bodenkräfte. Schnell und einfach kann die Aufbausituation eingegeben werden und die optimale Aufbaukonfiguration für individuelle Projekte gefunden werden – so lautet das Versprechen von Geda. Auch für die Bauwerksdatenmodellierung steht eine Lösung bereit: Das GEDA BIM CENTER. Für die optimale digitale Planung von Bauwerken oder zur Simulation von Bauabläufen bietet das Unternehmen ein umfangreiches Programm an Gerätemodellen und Zubehör in verschiedensten Dateiformaten zum Download. Die Daten seien einfach und schnell über GEDA CENTRAL abrufbar, versichert das Unternehmen. Mit von der Partie ist außerdem das Tool GEDA INSTANT SUPPORT. Mit diesem Support-Tool können Nutzer gängige Fragen und kleine Herausforderungen im Praxiseinsatz lösen. Ebenso sind Tipps und Tricks zum Einsatz von Geda-Produkten enthalten. Das vierte Programm im Bunde ist das GEDA DOCUMENT CENTER. Hierbei handelt es sich um eine Downloadplattform für alle notwendigen Dokumente rund um die Geda-Aufzüge. Schnell und intuitiv kann der Anwender sein Smartphone, Tablet oder Computer nutzen, um auf die benötigten Unterlagen zuzugreifen.

Bei diesen Features soll es aber nicht bleiben. Ein stetig wachsendes Tool mit kontinuierlicher Verbesserung, analog zu den Geda-Produkten sei dem Unternehmen wichtig und stehe fortlaufend auf der Agenda. Einige Features des Systems sind ohne Anmeldung zugänglich, den vollen Funktionsumfang können Interessierte durch eine einfache Registrierung nutzen.