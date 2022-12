Sieben Minibagger bis 5 t Betriebsgewicht zeigte Kobelco in München. Foto: Kobelco

Insgesamt 25 Modelle zwischen 1 und 130 t Gewicht präsentierte der japanische Kettenbagger-Hersteller auf knapp 4000 m² Standfläche. Komplettiert durch Anbaugeräte der unterschiedlichsten Hersteller wollte Kobelco Lösungen für alle Zielbranchen zeigen – vom Garten- und Landschaftsbau über den Tief- und Straßenbau, Abbruch bis hin zur Rohstoffgewinnung. "Nach so langer Messe-Abstinenz wollten wir allen unseren Kunden eine Plattform zum Austausch bieten und natürlich unsere zahlreichen Neuheiten für die einzelnen Segmenten ins rechte Licht rücken", sagt Makoto Kato, Geschäftsführer von Kobelco Construction Machinery Europe (KCME).



"Der Zuspruch an allen Messetagen war überwältigend, das berichten auch unsere über 70 Händler, die während der bauma mit insgesamt mehr als 400 eigenen Experten unseren Stand für Kundengespräche nutzten. Hatten wir bereits zu dieser Messe mehr Fläche, insbesondere in unserem doppelt so großen Info-, Meeting- und Hospitality-Bereich, planen wir für 2025 eine nochmalige Erweiterung", so Kato, der vom niederländischen KCME-Sitz Almere aus das ständig weiter ausgebaute europäische Vertriebs- und Service-Netzwerk von Kobelco leitet.

"Die bauma war in diesem Jahr vor allem eine europäische Messe", beurteilt Makoto Kato die Reichweite der Veranstaltung. Was trotz nennenswerter Kontingente zum Beispiel aus Latein- oder Südamerika und vereinzelter hochrangiger asiatischer Delegationen an Internationalität vielleicht fehlte, habe die sehr starke Beteiligung aus den großen europäischen Märkten allerdings mehr als wett gemacht: "Gerade diese Märkte zeigen sich derzeit erfreulich robust. Erkennbare Rückgänge im privaten Wohnungs- oder Gewerbebau werden durch öffentliche Investitionen in Infrastrukturen und den Energiesektor gut aufgefangen. Bereits angeschobene nationale und EU-weite Förderprogramme im deutlich vierstelligen Milliarden-Bereich tragen ebenso zur positiven Grundstimmung in den meisten Branchen bei."

Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung quer durch alle Leistungsklassen konnte Kobelco auch in diesem Jahr zahlreiche "bauma-Premieren" präsentieren. Darunter die neuesten Generationen seiner konventionellen und Kurzheck-Modelle im richtungsweisenden "Performance-X-Design", die mit optimierter Ergonomie, umfangreicher Sicherheitsausrüstung und vor allem noch effizienteren Antriebs- und Hydraulikauslegungen neue Maßstäbe bei Leistungswerten und Produktivität setzen sollen.Das gelte gerade für die in den vergangenen Monaten neu hinzugekommenen Modelle, wie den kompakten Fünf-Tonner SK50/58SRX, den nach Aussage von Kobelco weltweit größten Kurzheckbagger SK380SRLC oder den 50-Tonner SK530LC.