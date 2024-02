München (ABZ). – Seit dem 1. Januar 2024 bietet Wacker Neuson in Deutschland für alle Kompaktmaschinen – das heißt Bagger, Dumper, Rad- und Teleskoplader – standardmäßig eine Gewährleistung von bis zu 36 Monaten unter dem Namen WeCare an.

"Wacker Neuson steht für Zuverlässigkeit. Das belegen auch die Qualität und Langlebigkeit unserer Maschinen", sagt Axel Fischer, Geschäftsführer der Wacker Neuson Gesellschaft in Deutschland, und weiter: "Deshalb haben wir uns dazu entschieden, in Deutschland eine Gewährleistung von bis zu 36 Monaten auch auf alle Wacker Neuson Kompaktmaschinen zu geben – ohne Aufpreis."



Mit der Gewährleistungsfrist von bis zu 36 Monaten auf Wacker Neuson Kompaktmaschinen sorgt Wacker Neuson laut eigener Aussage für mehr Planungssicherheit, auch in finanzieller Hinsicht. Ausfälle aufgrund von mangelnder Wartung oder unzureichender Ersatzteilqualität gehören der Vergangenheit an. Durch die obligatorischen regelmäßig und fachgerecht durchgeführten Wartungen und Reparaturen wird zudem ein höherer Wiederverkaufswert sichergestellt – das macht die Investition in Maschinen der Marke Wacker Neuson attraktiver, verspricht sich das Unternehmen davon.

Eine Ergänzung sind die WeCare-Pakete WeCare Plus und WeCare Premium. Die Wacker Neuson Niederlassung beziehungsweise der teilnehmende Vertriebspartner kümmert sich laut Hersteller dabei von der Planung bis zur Ausführung um alles, was die Wartung der Baumaschine betrifft. Denn die genannten Pakete umfassen unter anderem das aktive Wartungsmanagement über die Telematiklösung EquipCare. Die Wacker Neuson Niederlassung beziehungsweise der teilnehmende Vertriebspartner gehe proaktiv auf den Kunden zu sobald die nächste Wartung ansteht. Im Paket WeCare Premium sind neben regelmäßigen Wartungen auch Reparaturen enthalten. Wartungen und Reparaturen erfolgen professionell nach Betriebsanleitung und unter Verwendung von Original-Ersatzteilen – für minimale Ausfallzeiten und die maximale Lebensdauer der Maschine, verspricht das Unternehmen.