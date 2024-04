Die GaLaBau 2024 wird die Ausstellerzahlen von 2022 voraussichtlich weit übertreffen. Foto: NürnbergMesse

Trotz herausfordernder Konjunktur seien bereits neun Monate vor der Messe 97 Prozent der Ausstellungsfläche aus 2022 gebucht gewesen. Themen rund um die Herausforderungen zur Klimaanpassung spielen auch zur 25. Jubiläumsausgabe wieder eine besondere Rolle. Aussteller, die sich mit Produkten und Lösungen bewerben, die in positivem Zusammenhang zur Klimaanpassung stehen, werden als Teilnehmer am GRÜN-BLAUEN PFAD besonders gekennzeichnet und hervorgehoben. Interessierte Aussteller können ab sofort ihre Bewerbung einreichen, so die Messegesellschaft.

Beitrag zur Klimaanpassung

"Wir freuen uns, dass wir bereits jetzt fast die Ausstellungsfläche der vergangenen GaLaBau 2022 erreicht haben und das weiterhin anhaltende Interesse", so Stefan Dittrich, Leiter GaLaBau, NürnbergMesse.

"Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen in der Baukonjunktur sind wir sehr stolz auf die positiven Entwicklungen zur 25. Jubiläumsausgabe der GaLaBau. Für viele treue Kunden ist die GaLaBau ein gesetzter Termin, aber auch zahlreiche Newcomer haben sich für eine Teilnahme an der Fachmesse entschieden. Aktuell ist es wichtiger denn je, die Themen der Herausforderungen des Klimawandels aktiv zu diskutieren", so Dittrich weiter.

Die grüne Branche zeigt hier großes Engagement in der Entwicklung von Lösungen und leistet in vielen Bereichen des Garten- und Landschaftsbaus einen aktiven Beitrag zur Klimaanpassung. Dieses besondere Engagement wird auch auf der GaLaBau 2024 wieder honoriert, indem Aussteller, deren Produkte und Lösungen in positivem Zusammenhang zur Klimaanpassung stehen, besonders hervorgehoben und unterstützt werden. Dies geschieht im Rahmen des GRÜN-BLAUEN PFADES.

"Als internationale Leitmesse richtet die GaLaBau 2024 – auch mit dem GRÜN-BLAUEN PFAD – einen Scheinwerfer auf neue Lösungen und Trends zur Bewältigung der Klimakrise.

Damit macht sie einmal mehr deutlich, dass unsere grüne Branche bei der Bewältigung dieser großen Aufgaben systemrelevant ist", so BGL-Präsident Thomas Banzhaf.

Alle Bewerbungen für den GRÜN-BLAUEN PFAD werden von einer Fachjury bestehend aus Mario Kahl, Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen (bdla), Knut Weidenhammer, Service Öffentlicher Raum (SÖR) / Stadt Nürnberg, Tjards Wendebourg, Verlag Eugen Ulmer, Dr. Michael Henze, Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sport-platzbau e. V. (BGL) und Stefan Dittrich geprüft und zugelassen.

Grün-blaue Lösung

Bei ihrer Bewertung fokussiert sich die Fachjury je nach Produkt oder Dienstleistung auf Kriterien aus den Themengebieten umweltfreundliche Herstellung, Betriebsweise, Anwendung und Langlebigkeit.

Oberste Priorität hat dabei, dass das Produkt oder die Dienstleistung einen Beitrag für eine grün-blaue Lösung leistet. "Egal ob Landschaftsarchitekt, GaLaBau-Betrieb oder Maschinenhersteller – wir alle haben es in der Hand, entsprechend auf die Folgen des Klimawandels zu reagieren. Ich freue mich, als Jurymitglied für den GRÜN-BLAUEN PFAD solch inspirierende Unternehmen, Produkte und Lösungen kennenzulernen und dazu beizutragen, dass sie ihren verdienten Stellenwert auf der GaLaBau 2024 erhalten", so Jurymitglied Mario Kahl.

Alle Teilnehmer des GRÜN-BLAUEN PFADES profitieren laut NürnbergMesse von verschiedenen Marketingmaßnahmen, unter anderem neu von Guided Tours, bei denen Besucher gezielt zu den Messeständen geführt werden, aber auch von BeachFlags vor Ort auf der Standfläche, Markierung in den Hallenplänen, dem Messebegleiter und der Aussteller- und Produktdatenbank.

Diese Markierungen sollen dafür sorgen, dass Besucher und sonstige Stakeholder sich gezielt Teilnehmer des GRÜN-BLAUEN PFADES heraussuchen und ihren Besuch entsprechend planen können.