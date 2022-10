Kopenhagen/Dänemark (ABZ). – Aufzugslösungen von Geda unterstützen derzeit beim Bau der Kaktus-Türme in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Die beiden Türme bieten 495 Wohnungen in nordischer Design-Ästhetik, welche den verantwortlichen Architekten zufolge zeitlose Exklusivität ausstrahlen. Bestehend aus drei eigenständigen Gebäudeteilen, Turm A (80 m), Turm B (60 m) und Sockel, bieten die Gebäude ausreichend Platz für zusätzliche Gemeinschaftsräume wie Bibliothek oder Fitness-Center.

Egal, wie "stachelig" ein Projekt sein mag – Geda hält für jede Herausforderung den passenden Lift oder die entsprechende Transportbühne bereit – so das Versprechen des Unternehmens. Foto: LM BYG A/S/TS Platform & Hejs/Geda

Doch warum heißen diese Türme Kaktus-Türme? Sobald man sie sieht ist das laut den Projektverantwortlichen selbsterklärend: Aufgrund des charakteristischen Fassadenausdrucks trägt das Projekt den Namen. Die vielen Balkone der Türme ragen wie spitze Stacheln heraus und lassen die Türme von außen betrachtet wie zwei Kaktuspflanzen aussehen.

Bevor jedoch das Design fertiggestellt werden konnte, bewerkstelligte das Unternehmen LM Byg A/S den Bau der Rohhäuser. Durch die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen TS Platform & Hejs und der Geda GmbH aus Bayern sei es ein leichtes gewesen, für diesen anspruchsvollen Bau die richtigen Hilfsmittel bereitzustellen.

Für einen reibungslosen und effizienten vertikalen Transport von sperrigen und schweren Gütern wurden zwei Geda-Lifte der Bezeichnung Multilift P22 Premium von TS Platform & Hejs vermietet.

Das Thema Sicherheit hat gerade in den skandinavischen Ländern einen extrem hohen Stellenwert und so hat es höchste Priorität, dass der Aufzug auch Personen sicher und kraftschonend nach oben transportieren kann. Sobald der Rohbau abgeschlossen war, konnte das Team vor Ort mit der Umsetzung der anspruchsvollen Fassade beginnen – und die Türme erhielten ihre "Stacheln".



Der Lift transportiert sowohl Personen als auch Material sicher und effizient in die Höhe, versichert Geda. Foto: LM BYG A/S/TS Platform & Hejs/Geda

Täglich erleichtert der Multilift P22 Premium schwere Aufgaben zuverlässig und ermöglicht erst die Bauarbeiten in schwindelerregender Höhe teilt Geda mit. Dieser spezielle Multilift ist mit seiner hohen Tragfähigkeit von bis zu2000 kg beziehungsweise 22 Personen nicht nur das Kraftpaket aus dem Hause Geda sondern befördert auch mit einer Hubgeschwindigkeit von 54 m/min schnell nach oben und unten. Bemerkenswert sei hierbei, dass trotz der hohen Tragfähigkeit an nur einem Mast, dem Geda-VARIO-Mastsystem, gefahren werden kann –mit einer Förderhöhe von bis zu 200 m. Für den Bau der Kaktus-Türme in Kopenhagen konnte die Förderhöhe von 80 m leicht abgedeckt werden. Die komfortable Bühnengröße des Multilift P22 Premium von 1,4 x 3,2 x 2,1 m kann sich laut Geda sehen lassen und erlaubt den Transport von sperrigen Gütern. Trotzdem sei der Aufbau denkbar einfach: So wird die komplette vorinstallierte Grundeinheit, bestehend aus Fahrkorb, Umwehrung, Flachkabeltopf und Antrieb, als eine Einheit geliefert – mit passenden Maßen zur Containerverladung und zum Lkw-Transport. Lange Aufbauzeiten sind somit hinfällig, denn vor Ort kann das Team sofort mit dem Aufbau des Geräts beginnen werden, ohne noch Einzelteile für die Kabine zu montieren zu müssen.

Der eigentliche Aufbau des Multilift P22 erfolgt vom begehbaren Dach aus. Um das Dach für die Montage- und Inspektionsarbeiten komfortabel zu erreichen, befindet sich eine Leiter an der Fahrkorbdecke. Gerade bei geringen Platzverhältnissen auf der Baustelle zeigen sich die Vorteile des Multilifts erläutert Geda: Im Vergleich zu größeren Personenaufzügen reichen dem Multilift wenige Quadratmeter Grundfläche. Ein zusätzliches Fundament, das oftmals sogar extra betoniert werden muss, sei nicht nötig.

Ausgestattet ist der Multilift P 22 Standard mit einer Automatiksteuerung, die je nach Kundenwunsch, durch die noch bedienerfreundlichere Etagenvorwahlsteuerung beziehungsweise einer Rufsteuerung von der Etage aus, ersetzt werden kann.

Ein Diagnosesystem ergänzt die ohnehin schon komfortable Bedienung des Multilift P22 verspricht das Unternehmen aus Asbach-Bäumenheim. Eine aufwändige Fehlersuche sei unnötig, denn das System zeigt den Ort der Störung auf dem LED-Display über ein Piktogramm an. Die automatische Schmiereinrichtung, welche den Verschleiß an Zahnstange und Ritzel deutlich verringert, ist beim Multilift P22 ebenfalls serienmäßig enthalten.

Das Highlight des Höhentransports auf der Baustelle in Kopenhagen ist das Geda-Kraftpaket – der Multlift P22. Aber sobald man sich zwischen den Kaktus-Türmen umsieht, fallen noch weitere Geräte ins Auge. Um auch die Kranfahrer sicher und zügig an ihren Arbeitsort zu transportieren, wurde an einem Kran ein Geda-Aufzug des Typs 2 PK installiert. Dieser Kranführeraufzug kann zwei Personen (200 kg) in bis zu 150 m transportieren und das mit 24 m/min. Im Vergleich zu einer anstrengenden Kletterpartie kann der Maschinenführer so bis zu fünfmal schneller mit seiner Arbeit beginnen. Zudem musste noch eine weitere einfache und effiziente Transportmöglichkeit für den vertikalen geschaffen werden. Daher haben sich die Bauherren für eine Geda-Transportbühne entschieden. Hier dürfen im Gegensatz zu herkömmlichen Materialaufzügen, mit denen Personenbeförderung strengstens untersagt ist, auch Personen und Material mitfahren – die Transportbühnen sind nämlich wahre Allrounder versichert Geda. Das Modell 500 Z/ZP mit einer Hubgeschwindigkeit von 24 m/min im Material- und 12 m/min im Personenmodus kann einen zügigen Baufortschritt garantieren.

Je nach Baufortschritt, wuchs der Mast der Transportbühne mit, bis die benötigte Höhe von erreicht war. Die in Dänemark verwendete Bühne SL bietet für sperrige Güter, wie beispielsweise Gipskartonplatten, genügend Platz. Nicht nur an den Kaktus-Türmen, sondern weltweit ist die Geda-Transportbühnen-Familie im Einsatz. Von der Variante 300 Z/ZP bis hin zum Modell 3700 Z/ZP ist für jeden Einsatzort und -zweck das passende Gerät verfügbar. Interessierte finden Geda auf der bauma in diesem Jahr am Stand FS.1004/1.