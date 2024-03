St. Pölten / Österreich (ABZ). – Im Rahmen der MAWEV-Messe wird HKM seine neuen innovative HKM Hebelfix Ladungssicherung vorstellen. Die Entscheidung von HKM neben den bisherigen Zurrratschen und der pneumatischen Ladungssicherung, die Absetzmulden BehälterTransportAnhänger BTA auch mit dem HKM Hebelfix auszustatten, unterstreicht laut eigener Aussage die Innovationskraft von HKM und biete den Kunden eine einzigartige Kombinationsmöglichkeit in der Wahl der Ladungssicherung.

BehälterTransportAnhänger BTA mit dem HKM Hebelfix. Foto: HKM Anhängerbau Alten

Damit bietet HKM laut Unternehmensüberzeugung das umfassendste Programm an Ladungssicherung für Absetzmulden und setze neue Branchenstandards.

Der HKM Hebelfix überzeugt durch seine leichte Bedienbarkeit, so der Hersteller. Die Ketten werden in der Absetzmulde seitlich eingehängt und dann mit wenigen Hebelbewegungen auf Spannung gebracht. Mit einer optimierten Kraftübertragung von 6300 daN nach EN 12195-3 wird eine effiziente Verzurrung von Absetzbehälter nach DIN 30720 erreicht. Seine Hebelwirkung ermögliche ein exaktes manuelles Handling. Die optimierte Platzierung am Chassisrahmen verbessere zudem die Sicherheit und die Produktivität für die Bediener. Die robuste Bauweise des HKM Hebelfix gewährleiste nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern minimiere auch die Ausfallzeiten.



Das Unternehmen stellt den HKM Hebelfix Ladungssicherung auf der MAWEV vor. Foto: HKM Anhängerbau Alten

HKM wird auf der MAWEV-Messe auf dem Stand G31 vertreten sein. Dort haben Besucher die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen und Innovationen von HKM live zu erleben. Eingebaut wird der HKM Hebelfix in einem Tandemabsetzmuldenanhänger A14. Auch einen Außenroller G18 mit dem konstruktiv überarbeiteten Außenrahmen für Abroller nach DIN 30722 wird HKM ausstellen.

"Die Präsentation des HKM Hebelfix auf der MAWEV unterstreicht die Kompetenz für die Ladungssicherung bei BehälterTransportAnhänger", sagt Manfred Zandt, Geschäftsführer HKM, und weiter: "Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Lösungen den Kunden vorzustellen."