Leinfelden-Echterdingen (dpa). - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck rechnet trotz schwächerer Bestellungen mit überraschend guten Geschäften im neuen Jahr. So soll der Gesamtumsatz 55 bis 57 Milliarden Euro erreichen, wie das Dax-Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - dürfte zwischen 9,0 und 10,5 Prozent liegen, schätzt Vorstandschef Martin Daum. Analysten hatten zuvor im Schnitt mit klar weniger gerechnet.