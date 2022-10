In der jüngsten Konjunkturumfrage des ifo Instituts berichteten per Saldo 34,8 Prozent der Unternehmen des Bauhauptgewerbes, die Preise seien im Vormonat gestiegen. Das waren zwar nicht mehr ganz so viele wie in den Vormonaten – den Höchstwert von 52 Prozent ergab die April-Umfrage – aber Preissteigerungen gibt es weiterhin auf breiter Front. In der Juli-Umfrage reichte die Spanne der Salden von + 20,1 Prozent im Straßenbau bis + 47,2 Prozent im Wohnungsbau (Quelle: ifo Institut).

