Die Indach-Photovoltaik Komplettlösung von Wienerberger besteht aus leistungsstarken Solarmodulen und umfangreichem Serviceangebot, so der Hersteller. Foto: Wienerberger

Photovoltaik ist einer der zentralen Bausteine für die Energiewende in Deutschland. Attraktive Förderungen oder die Pflicht zum Einbau in einigen Bundesländern führen zu einer stark wachsenden Nachfrage in diesem Segment.

Mit der neuen Produktmarke "Wevolt Energiedach" bringt Wienerberger nach eigenen Angaben eine Komplettlösung auf den Markt, die hohe Ästhetik, Robustheit und Langlebigkeit sowie eine einfache Verlegung vereint. Die Wevolt X-Tile Solarmodule fügen sich mit ihrem schmalen Profil nahtlos in das Dach ein und bilden mit den modernen Flachziegeln Actua 10 und Plano 11 eine Symbiose. Umfangreiche Services sowie ein Leistungspaket mit allen wichtigen Bestandteilen machen die Lösung zur Komplettlösung, heißt es.

Die Module bieten demnach den gleichen Schutz vor Witterungsverhältnissen wie das umgebende Ziegeldach. Sie sind durch Lüftungsschlitze gegen Überhitzung geschützt. Mit einer Arbeitsbreite von 134,7 cm ersetzt ein Wevolt X-Tile genau fünf Flachdachziegel Koramic Actua 10. Die Solarmodule lassen sich leicht installieren und können bei Bedarf schnell demontiert werden. Die Indach-Photovoltaikanlage bietet im Vergleich zu Aufdach-Photovoltaikanlagen einen Gewichtsvorteil. Die Gewichtseinsparung kann sich daher positiv auf die Tragwerksberechnungen für den Dachstuhl auswirken, teilt der Hersteller mit.

Die Produktkomponenten der Komplettlösung bestehen aus den 28-zelligen Einzelstrang Glas-Glas-Solarmodulen "Wevolt X-Tile", inklusive Montagesystem sowie einem Wechselrichter, einem optionalen Solarstromspeicher und den kompatiblen Tondachziegeln Koramic Actua 10 und Plano 11. Neben vier vorgefertigten Produktpaketen werden auch Individuallösungen angeboten.

Mitglieder des Wienerberger Dachhandwerker-Netzwerkes werden bei der individuellen Beratung, Planung und Umsetzung ihrer künftigen Photovoltaik-Projekte unterstützt. Alternative Energiequellen zu nutzen, lohnt sich nach Unternehmensangaben auch wirtschaftlich. Finanzielle Unterstützung für Solaranlagen gibt es vom Staat, den Ländern und vielen Kommunen. Auch hier bietet Wienerberger mit dem begleitenden Beratungsservice zum Thema Fördermittel und Finanzierung kompetente Hilfe. Mit dem Wienerberger Fördermittelrechner lassen sich für jede Region die passenden Förderangebote und individuelle Finanzierungskonzepte ermitteln. Ein optionaler Elektrik-Anschlussservice und ein Wartungsservice machen das Angebot komplett. Mit diesem Rundum-Service-Paket profitieren Baufamilien, die sich für die Wienerberger Systemlösung entscheiden, laut Anbieter von der Erstberatung über die Kalkulation bis hin zur Dachwartung nach Fertigstellung.