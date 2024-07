München (ABZ). – Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist angesichts extremer Wetterereignisse eine gesellschaftliche Aufgabe. Um den Herausforderungen begegnen zu können, muss die Anpassungsfähigkeit der gebauten Umwelt erhöht werden.

Was bedeutet klimagerechtes Bauen konkret für Gebäude und Quartiere? Gebäude, die heute gebaut werden, müssen auch noch in 50 und mehr Jahren unter den klimatischen Bedingungen funktionieren. Auf der BAU 2025 vom 13. bis 17. Januar 2025 in München werden diese Fragen diskutiert. Deshalb steht die BAU 2025 unter dem Leitthema "Klimagerechtes Bauen: Zukünftige Architekturen erfordern, ganzheitlich zu denken", wie die Messe München bekanntgab.