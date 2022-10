München (ABZ). – Kreislaufwirtschaft bezeichnet eine Wirtschaft in der bestehende Materialien und Produkte so lange wie möglich genutzt werden. Was normalerweise dazu bestimmt ist, weggeworfen zu werden, wird stattdessen wiederverwendet, aufgearbeitet und recycelt, um den Lebenszyklus von Produkten und Materialien zu verlängern und wertvolle Rohstoffe zu sparen.

Mit dem MB-Schaufelseparator MB-HDS314 kann der Bodenaushub laut Hersteller separiert, gesiebt, gemischt und belüftet werden. Foto: MB Crusher

Eine boomende Bauwirtschaft zieht auch einen erhöhten Rohstoffbedarf nach sich. Auch der Boden und vor allem der Mutterboden ist, neben Luft und Wasser, eine Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen und daher eine wertvolle Ressource.

Jeglicher Bodenaushub, der von einer Baustelle abtransportiert wird, gilt zunächst als Abfall, der gemäß geltenden gesetzlichen Bestimmungen, etwa dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, verwertet oder entsorgt werden muss. Der Bodenaushub selbst wird meist kostenpflichtig in Deponien entsorgt. Vor dem Hintergrund knapper werdender Deponiekapazitäten, steigender Entsorgungskosten und zunehmend strengerer gesetzlicher Anforderungen rückt für viele Bauunternehmen die Frage nach dem Wiederverwenden in die Fokus.

Von Störstoffen befreien



Mit dem MB Crusher Separator MB-HDS314 mit RE8 Siebwelle und RM Mischwelle wird bester Mutterboden laut Hersteller verkaufsfähig aufbereitet – das Separieren, Sieben, Mischen und Belüften findet direkt auf der Baustelle statt. Mit den kompakten MB Crusher Schaufelseparatoren ist demzufolge die Aufbereitung von Erdaushub an Ort und Stelle eine einfache und günstige Möglichkeit, wie ein Beispiel zeige, bei dem der Separatorlöffel MB-HDS314 an einem Bagger O&K RH6 installiert wurde: Die Aufgabe war es den Boden so fein wie möglich abzusieben und von Störstoffen zu befreien. Der MB-HDS314 (passend für Baggerlader/Lader von 9 bis 4 t und Bagger von 12–20 t) wurde mit einer RE8 Welle mit einem Trennabstand 0 bis 8,5 mm ausgestattet und heraus kam dem Hersteller zufolge bester Mutterboden, der zum Verkauf geeignet war.

Eine weitere Aufgabe bestand darin, den Boden zu belüften und von großen Steinen, Holz und mehr zu trennen, um das Endprodukt nach der Bearbeitung als Füllmaterial zu benutzen. Deshalb wurde der MB-Schaufelseparator MB-HDS314 diesmal mit der Mischwelle RM ausgestattet, erklärt der Hersteller. Der Wellenwechsel bei allen MB Separatoren ist ihm zufolge problemlos und in wenigen Minuten an Ort und Stelle durchführbar. Zudem entstünden so aus bindigem oder mit Fremdkörpern verunreinigtem Bodenaushub in nur einem Arbeitsgang neue und hochwertige Baustoffe.

Abfallvermeidung



Abfallvermeidung ist nur ein Vorteil der Wiederverwendung von Materialien.

Wie alle anderen Anbaugeräte von MB sind auch die Separatoren an jedem Bagger und Lader einsetzbar, betont das Unternehmen. Sie eignen sich demnach zur Bodenaufbereitung, Herstellung von Mutterboden, Kompostbearbeitung, Bodenbelüftung und zur Zerkleinerung von Gipskarton, Glas, Laub und kleinen Ästen.

Das spare Deponie- und Transportkosten, Wartezeiten auf Zulieferer werden vermieden und eine bessere Auslastung der Maschinen erreicht. MB Crusher ist auf der bauma vertreten im Freigelände FN, Stand 821.5 und in Halle C5, Stand 215.