Wiesbaden (ABZ). – "So gelingt der Start in die Selbstständigkeit" – unter diesem Motto stand die Veranstaltung "Sopro Meisterrunde", die in Wiesbaden stattfand.

Dahinter verbirgt sich eine neue Plattform zum gemeinsam Wissens- und Erfahrungsaustausch unter jungen Fliesenlegermeistern. Zur Auftaktveranstaltung konnte Mario Sommer, Leiter der Sopro Anwendungstechnik und Objektberatung, 44 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet in Wiesbaden begrüßen. Geboten wurde ihnen ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm mit vielen Informationen, die angehende Unternehmer für einen gelungenen Start in die Selbständigkeit besonders gut gebrauchen können.



Auf dem Programm standen Themen, wie beispielsweise der Generationswechsel in einem Familienunternehmen gelingen kann und was hier alles an betriebswirtschaftlichem Know-how wichtig ist. In einem weiteren Beitrag ging es unter der Überschrift um das heute so zentrale Problem "Wie finden ich die passenden Mitarbeiter und wie halte ich diese bei Laune", bei dem die Teilnehmenden auch über den juristisch korrekten Umgang mit Mitarbeitern informiert wurden.

Und schließlich gab es noch einen kleinen Exkurs zu neuen Entwicklungen in der die Verlegetechnik, bei dem zwei aktuelle ZDB-Merkblätter und deren wichtigste Inhalte besprochen wurden.

Trotz des breiten Angebots an Informationen und bot die erste Sopro-Meisterrunde aber auch reichlich Gelegenheit, um nicht nur mit den Experten, sondern auch mit den anderen "Jungmeistern" sowohl am Rande der Veranstaltung als auch beim abschließenden Abendessen ins Gespräch zu kommen und Meinungen auszutauschen. Aufgrund der sehr positiven Resonanz plant die Sopro Bauchemie das Format der Meisterrunde fortzuführen und damit eine Plattform zum Erfahrungs- und Wissensaustausch für Fliesenlegermeister zu etablieren.