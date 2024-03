Mercedes-Benz erweitert sein Angebot im Small-Van-Segment. Foto:Mercedes-Benz

Wie das Unternehmen mitteilt, sind sowohl die T-Klasse als auch der Citan Tourer ab sofort in der Langversion bestellbar. Beide wachsen um circa 42 cm auf knapp 5 m Fahrzeuglänge. Dadurch bieten beide Modellvarianten mit langem Radstand künftig noch mehr Platz im Innen- und Kofferraum.

Die neue Mercedes-Benz T-Klasse verbindet laut Hersteller Multifunktionalität und ein großes Platzangebot mit hochwertigem Ausstattungsniveau. Beim Radstand legt die Langversion im Vergleich zur Standard Variante um 38,4 cm zu. Das kommt unter anderem dem Platz im Innenraum zugute: Kunden haben die Option auf eine dritte Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen. Damit bietet die Langversion bis zu sieben Sitzplätze.

Im Vergleich zum Modell in Standard-Länge gibt es in der zweiten Sitzreihe der Langversion drei Einzelsitze statt einer Rücksitzbank, diese sind individuell verstellbar und verfügen über höhenverstellbare Kopfstützen. Sowohl die zweite als auch die dritte Sitzreihe sind zudem leicht erhöht und bieten optimalen Komfort sowie ausreichend Beinfreiheit für alle. Für eine maximal flexible Nutzung des Innenraums lassen sich alle Sitze der zweiten und dritten Reihe individuell verschieben und dank ihres geringen Gewichts einfach klappen und auch herausnehmen. Auch das maximale Gepäckraumvolumen profitiert vom längeren Radstand: Es wächst im Vergleich zur Standardlänge, um 1270 l auf maximal 3660 l an.

Multimediasystem in der Serienausstattung

Bereits die Serienausstattung der T-Klasse Langversion umfasst unter anderem MBUX Multimediasystem mit DAB mit Touchscreen und Smartphone-Integration, Multifunktionslenkrad mit Touch Control Buttons, Klimaanlage und KEYLESS-GO Start-Funktion. Die Schiebetüren auf beiden Seiten vergrößern sich auf 83 cm und ermöglichen dadurch einen noch leichteren Zugang in die zweite und dritte Sitzreihe. Außerdem stehen zwei Ausstattungslinien zur Wahl. Darüber hinaus trägt eine umfassende serienmäßige Ausstattung mit Fahrassistenzsystemen und sieben Airbags zum hohen Sicherheitsniveau des Premium-Small-Vans von Mercedes-Benz bei. Die T-Klasse mit langem Radstand ist ab 32 547,69 Euro erhältlich.

Der Citan ist der Mercedes-Benz unter den gewerblichen Small Vans. Kompakte Außenmaße bei großem Platzangebot und hohem Ladevolumen eröffnen insbesondere im innerstädtischen Liefer- und Serviceverkehr vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. In der Langversion bietet der Tourer noch mehr Platz für die gewerbliche Personenbeförderung oder den Transport von Arbeitsmaterial. Im Vergleich zur Standard-Variante legt der Radstand um 38,4 cm auf insgesamt 3,1 m zu.

Platzgewinn

Dieser Platzgewinn kommt den Passagieren zugute: Die Langversion ist serienmäßig mit drei Einzelsitzen in der zweiten Reihe ausgestattet. Darüber hinaus besteht die Option, zwei weitere Einzelsitze in der dritten Reihe unterzubringen. In dieser Ausführung bietet der Citan Tourer dann Platz für bis zu sieben Personen. Sowohl die Sitze in der zweiten als auch in der dritten Reihe sind verstellbar. Die Rückenlehnen lassen sich bei Bedarf komplett umklappen und die Einzelsitze dank ihres geringen Gewichts einfach zusammenklappen. So lässt sich der Citan Tourer mit langem Radstand noch flexibler für verschiedene Einsatzzwecke im gewerblichen Bereich nutzen.

Der Citan Tourer besitzt serienmäßig zwei Schiebetüren, die besonders in engen Parklücken praktisch sind. Diese vergrößern sich beidseitig auf 83 cm. Auch über das Heck ist der Laderaum gut zugänglich: Die Ladekante sitzt auf einer Höhe von etwas mehr als 55 cm. Serienmäßig gibt es eine elektrische Feststellbremse sowie eine Heckklappe mit Heckscheibe. Alternativ zur Heckklappe sind die Heckdrehtüren erhältlich. Darüber hinaus erleichtern zahlreiche Ablagen und Fächer die Nutzung im Alltag. Aus dem Pkw-Bereich bekannte, optionale Komfortausstattungen wie THERMOTRONIC, KEYLESS-GO Start-Funktion sowie eine umfangreiche Ausstattung mit modernen Fahrassistenzsystemen tragen zu Wohlbefinden und Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer bei. Die Preise beginnen bei 33 141,50 Euro für die Langversion des Citan Tourer.