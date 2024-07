Für Zimmerer und Dachdecker gibt es eine neue Nagelplatten-Schulung. Foto: Schnoor

Sicher transportieren, sauber lagern, fachgerecht montieren: Die Montageschulung gibt praxisnah Tipps für alle Bauphasen, vom Transport der Binder und der Lagerung auf der Baustelle bis zur Montage unterschiedlicher Bindertypen. Auch die Aussteifung von Binderkonstruktionen wird ausführlich und anschaulich besprochen. Der GIN-Verband gibt damit einen umfassenden Überblick über das Arbeiten mit Nagelplattenbindern bis zur Abnahme der leichten und robusten Dachkonstruktionen.

In einem zweiten Themenkomplex wird der Blick dafür geschärft, welche Folgeschäden durch fachgerechtes Montieren sicher vermieden werden. Marko Pfeiffenberger, Vorstandsmitglied des GIN und Obmann des Güteausschusses, ist sicher: "Vom Newcomer bis zum alten Hasen profitieren alle, die Nagelplattenbinder montieren. Unsere Experten bringen viel praktische Erfahrung mit und geben Tipps, wie die sicheren und robusten Dachkonstruktionen denkbar einfach aufgerichtet werden."

Premiere feiert die neue GIN-Montageschulung am 25. September in Hannover im Congress Hotel am Stadtpark. Der zweite Termin findet am 23. Oktober 2024 in Würzburg im Ghotel hotel & living statt. Beginn ist jeweils um 9.30 Uhr. Die Veranstaltung endet gegen 16 Uhr. Pfeiffenberger: "Wir haben Orte und Termine so gewählt, dass viele Teilnehmer mit Pkw oder Bahn am Morgen an- und am gleichen Tag wieder zurückreisen können." Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.

Für die bessere Planung bittet der GIN um Anmeldung bis 14. August 2024 für die Schulung in Hannover und 11. September 2024 für die Schulung in Würzburg. Anmeldungen nimmt der GIN-Verband ab sofort entgegen. Wer sich einen der Plätze sichern möchte, sendet eine E-Mail an gin@nagelplatten.de.