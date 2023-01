Symposien "Die Zukunft des Bauens mit Beton"

Auf insgesamt zwölf Präsenzveranstaltungen im gesamten Bundesgebiet zeigen Vortragende, welche Lösungen es bereits heute gibt und wie Zukunftsstrategien aussehen können. Im Fokus stehen unter anderem die Dekarbonisierung von Zement und Beton, das Bauen mit R-Beton sowie Praxisbeispiele für umweltgerechten Betonbau. Ergänzend zum Vortragsprogramm bie-tet jedes Symposium die Möglichkeit, über die begleitende Ausstellung mit ortsansässigen Firmen und Industrievertretern in Kontakt zu treten, wie die Veranstalter betonen. Nachhaltiges Bauen mit Beton ist dabei nicht bloß Theorie: Ziel der Veranstaltungsreihe ist es auch, umweltfreundliche Betonprojekte zu besichtigen. Termine für das erste Halbjahr 2023 sind am 1. Februar in Stuttgart, am 23. März in Dresden, am 29. März in Hamburg, am 25. April in Mainz, am2. Mai in Bonn sowie am 4. Mai in Korbach geplant. Im zweiten Halbjahr sollen Termine in Schweinfurt, München, Berlin, Freiburg, Leipzig und Münster folgen.

