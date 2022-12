Karlsruhe (ABZ). – Das Abbruchunternehmen Oettinger Gruppe ist in der Innenstadt von Karlsruhe tätig. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Malsch bei Karlsruhe beschäftigt 170 Mitarbeiter und "kann alles außer Hochbau", so der Unternehmensgründer Robert Oettinger.

Hier kommt der KMC 600 zum Einsatz. Foto: Oettinger

Neben einem umfangreichen Maschinen- und Gerätepark wird die Anlagenkapazität eigener Recyclinganlagen im Jahr 2023 auf drei Anlagen in und um Karlsruhe ausgebaut. Damit wird ein wichtiger und nachhaltiger Grundstein für die Zukunft der Unternehmensgruppe gelegt.

Das Familienunternehmen, das in Karlsruhe den Rückbau des KSC-Stadions erfolgreich abgewickelt hat, ist auch aktuell in Karlsruhe im Einsatz. Gleich in drei Großbaustellen wird in der Karlsruher Innenstadt parallel gearbeitet.

Im Badischen Staatstheater in Karlsruhe wurden die Entkernungs- und Schadstoffsanierungsarbeiten bereits abgeschlossen. Im weiteren Verlauf wird eine Baugrube in Zusammenarbeit mit einem Spezialtiefbau-Unternehmen ausgehoben, teilweise die Flächen aufwendig saniert. Dabei kommen zwei 35-Tonnen-Bagger zum Einsatz. Die richtige Herausforderung wartet allerdings im Inneren des Gebäudes. Hier werden im Bestand, größtenteils mittels komplex ausgearbeiteter Statik-Konzepten, überwiegend im Sägeschnittverfahren Teilbereiche rückgebaut.

Schadstoffsanierungsmaßnahmen beendet



In unmittelbarer Nachbarschaft werden die ersten beiden Bauabschnitte für die Erneuerung des Gebäudekomplexes des Landratsamts Karlsruhes durchgeführt. Während die vorbereiteten Arbeiten zur Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung bereits abgeschlossen sind, ist Oettinger im benachbarten Langbau gerade aktiv. Die umfangreichen Schadstoffsanierungsmaßnahmen wurden bereits beendet, die Fassade rückgebaut und die Tiefkeller mittels Flüssigboden verfüllt. Teilbereiche der Tiefgarage werden mit hunderten Sprießen abgesichert.



Oettinger ist momentan auf drei Baustellen in der Karlsruher Innenstadt tätig.

Im nächsten Schritt schließt sich der maschinelle Abbruch an. Das unmittelbar an der Kriegsstraße gelegene Gebäude ist nach der Entfernung der vorgehängten Fassade nur noch ein Gerippe, das es noch rückzubauen gilt. Im Nachgang soll der Beton in einer von Oettingers Anlagen aufbereitet werden, um das Recycling-Produkt im Anschluss wieder auf der Baustelle zu verwenden. Insgesamt handelt es sich um einen geschlossenen Wertstoffkreislauf, für den die Recycler aus Malsch bekannt sind. Dabei werden neben dem KMC 600 einige weitere Großgeräte im Einsatz sein.

Besondere Baustellenlogistik



Beide Baustellen benötigen durch ihre unmittelbare Nähe zur Kriegsstraße eine besondere Baustellenlogistik bei der Zu- und Abfuhr von Materialien und Abfällen. Aber auch die Tragkraft der Bestandsgebäude muss besonders berücksichtigt werden. Die dritte Baustelle liegt an der Karlsruher Schlagader, der Kaiserstraße. Hier wird ein großes Kaufhaus mit Parkhaus zunächst entkernt und saniert, im Anschluss professionell rückgebaut.

Die unmittelbare Nachbarschaft zum Stadtbahntunnel in Karlsruhe, aber auch zu den Karlsruher Gerichtsgebäuden, machen die Anforderungen an diese Baustelle zusätzlich anspruchsvoll.

Komplexe Aufgabenstellungen gehören laut Oettinger jedoch zu den Kernkompetenzen des Abbruchunternehmens. Es setzt dabei seit vielen Jahren auf die gezielte Weiterbildung seiner Mitarbeiter. In einer eigenen Akademie werden sie regelmäßig in Kursen über Abbruchtechnik, Rückbaumethoden oder auch Mitarbeiterführung geschult.

"In Summe können unsere Mitarbeiter hier alles lernen, um unserem Slogan gerecht zu werden", so Annemarie Treinat, seit vielen Jahren für die Personalentwicklung in der Gruppe zuständig. "Damit Neues entsteht, ist nicht nur unser Leitsatz, sondern auch unser täglich gelebter Anspruch. Das gilt für die Baustelle genauso wie für die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter", so Treinat weiter.