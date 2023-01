"Wir verdoppeln unsere Produktionskapazitäten direkt im Markt und erfüllen so die regionalen Erwartungen unserer Partner und Kunden noch besser, zum Beispiel mit einer deutlich stärkeren Individualisierung unserer Produktperformance. Analog zu den jüngsten Investitionen an unseren Standorten in Mitteleuropa gehen wir in der nächsten Ausbaustufe auf dem amerikanischen Kontinent – deutlich präsent und eindeutig definiert – einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Wachstumspfad für und mit unseren Kunden", betont Carsten Heuer (CEO von Rehau Window Solutions, r.). Foto: Rehau

Pilar stellt künftig das Zentrum für Produktion, Logistik- und Innovation in Süd- und Mittelamerika dar. Nach eigener Aussage verdoppelt die Firma in Pilar ihr Produktionsvolumen in Argentinien auf einen Schlag. Darüber hinaus expandiert und investiert der Polymerspezialist weltweit.

Der Ausbau von bestehenden Produktions- und Lieferstätten an Standorten in Polen (Srem) und Rumänien (Sibiu) steigere die Performance- und Serviceleistungen in den jeweiligen Regionen. In Großbritannien stärkt der Polymerspezialist seine Präsenz in Blaenau.

Eröffnung angemessen gefeiert

Vor Kurzem stand der amerikanische Kontinent im Fokus: Denn Rehau feierte die Eröffnung des Werksneubaus in Pilar. "Mit diesen umfangreichen Investitionen bringt sich Rehau Window Solutions in eine hervorragende Service- und Performancesituation auf dem amerikanischen Kontinent. Wir rücken noch näher an unsere Kunden in der Region und bauen unsere Produktions- und Lieferperformance deutlich aus. Das sichert unsere bekannt hohe Qualität langfristig", sagt Carsten Heuer, CEO von Rehau Window Solutions und fährt fort: "Wir verdoppeln unsere Produktionskapazitäten direkt im Markt und erfüllen so die regionalen Erwartungen unserer Partner und Kunden noch besser, zum Beispiel mit einer deutlich stärkeren Individualisierung unserer Produktperformance. Analog zu den jüngsten Investitionen an unseren Standorten in Mitteleuropa, gehen wir in der nächsten Ausbaustufe auf dem amerikanischen Kontinent - deutlich präsent und eindeutig definiert – einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Wachstumspfad für und mit unseren Kunden."

Effiziente Produktion sichergestellt

Moderne Anlagen und Verfahren sichern in Pilar eine zukunftsfähige, integrierte und effiziente Produktion. Sie kombiniert die Extrusion mit den Folieranlagen und dem Logistikzentrum. "Von hier aus exportieren wir unter anderem nach Brasilien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Paraguay, Uruguay, Peru oder Bolivien. Wir sind stolz darauf, ein Werk einzuweihen, das sich mit den besten der Welt messen kann. Rehau vereint in Pilar Fachwissen und Prozessexzellenz mit Kreativitäts- und Innovationsgeist – eine perfekte Basis für den konsequenten Expansionskurs auf dem amerikanischen Kontinent", betont Martín Mom, Director South America von Rehau.

Das Projekt Pilar umfasst neben dem Hauptstandort, der viermal so groß ist wie das erste Werk von Rehau Window Solutions, ein zusätzliches Lager mit einer Fläche von 6000 m². Erweiterungspläne sehen schon jetzt Maßnahmen vor, um das 53.000 m² große Firmengelände in Zukunft noch intensiver zu nutzen. Seit dem Marktstart in Argentinien im Jahr 1994 ist Rehau dort nach eigener Aussage stetig gewachsen.