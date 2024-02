Eine Trainingseinheit (hier Terrabandtraining) darf amn APA Fit-Tag nicht fehlen und ist feste Tradition, erklärt das Unternehmen. Foto: Altrad plettac assco

"Neben der persönlichen Weiterentwicklung eines jeden Mitarbeiters ist die stabile Gesundheit ein wichtiges Ziel für uns als Unternehmen. Deshalb freuen wir uns, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene Gesundheitsmaßnahmen während der Arbeitszeit anbieten zu können", so Emine Cosgun, Head of HR.

Prävention wird groß geschrieben

Zweimal wöchentlich gibt es bereits eine Auswahl an Obst und Gemüse, saisonunabhängig. Außerdem wird allen Mitarbeitern monatlich ein Firmenphysio-Konzept, bestehend aus Massage und/oder einer gezielten Chiropraktiker-Behandlung angeboten.

Emine Cosgun erklärt: "In unserem Neubau im Industriegebiet Köbbinghausen befindet sich neben dem Ruheraum für eine entspannte Auszeit und Arbeitsatmosphäre auch ein Behandlungsraum, in dem die APA-Firmenphysio während der Arbeitszeit problemlos durchgeführt werden kann. So haben wir mit dem Firmenphysio-Konzept ein zusätzliches Add-on unter dem Motto ,Self-Care' für unsere Kollegeninnen und Kollegen aufgenommen. Wir freuen uns mit ChiroConcept aus Lüdenscheid hier einen super Partner an Bord zu haben, der uns bei der Umsetzung unterstützt."

Schwerpunkt Bewegung

Seit 2023 finden zusätzlich in Zusammenarbeit mit der KKH die Gesundheitstage unter dem Motto "APA-Fit" statt. Der erste Gesundheitstag startete unter dem Hauptthema "Ernährung". Mithilfe eines virtuellen Ernährungsparcours und einer persönlichen Beratung konnten Kollegen ihr eigenes Ess- und Trinkverhalten analysieren lassen und hilfreiche Tipps mitnehmen. Abgerundet wurde der Tag mit einem Terraband-Mitmachkurs mit kurzen, einfachen und effektiven Schulter-Nacken-Übungen für den Arbeitsalltag, heißt es von Unternehmensseite. Die nächste Aktion hatte den Schwerpunkt "Bewegung". Das APA-Team konnte sich zu verschiedenen Aktionen wie Blutdruckmessung, Blutzuckertest oder BMI-Ermittlung anmelden und diese während der Arbeitszeit durchführen. Der Tag startete mit einem gesunden Frühstück, wurde von einem Handkraftmess-Contest begleitet und endete mit einem Mitmachkurs Outdoor. Beim dritten APA-Fit-Tag durfte jeder, der wollte eine Futurex Körperanalyse in Form eines Screenings durchführen. Hierbei wurde durch die Ermittlung von Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, BMI und Grundumsatz die Körperzusammensetzung analysiert mit anschließender Testauswertung, individueller Beratung sowie einigen Tipps für den eigenen Alltag und eine bewegte Pause. Eine Trainingseinheit durfte auch am dritten APA Fit-Tag nicht fehlen und ist feste Tradition, erklärt das Unternehmen. Diesmal ging es um die Faszien-Rolle und was sie bewirken kann, wenn man sie richtig einsetzt. Beim nun bereits vierten APA-Fit Tag ging es um einen gesunden Rücken. Ein MediMouse Wirbelsäulenscreening diente der Untersuchung der Form und Beweglichkeit sowie der Haltungs- und Bewegungsharmonie der Wirbelsäule. Nächste Station war das Balance Board – ein Koordinationstest zur Überprüfung der Koordinationsfähigkeit und Körperstabilität. Und zu guter Letzt gab es eine individuelle Ergonomie-Beratung für den eigenen Arbeitsplatz und wie immer eine kleine Trainingseinheit mit dem Terraband.

"Dass sich die Mitarbeitenden rundum wohlfühlen und so für sich selbst sowie für das Unternehmen bestmöglich wirksam werden, gehört bei der Altrad plettac assco GmbH zum zentralen Bestandteil der Unternehmensphilosophie", so Emine Cosgun.