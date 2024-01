Mannheim (ABZ). – Für die, um die vorletzte Jahrhundertwende erbaute, Friedrich-List-Schule in Mannheim stand 2020 eine Generalsanierung der Außenhaut an.

Die Einnetzung der nicht tragfähigen Kuppel des Eckturms. Foto: Restle

Für die Fassade, die Erneuerung der Dächer und Fenster unter Beachtung der Denkmalschutzvorgaben wurde ein Zeitraum von drei Jahren veranschlagt und auch eingehalten. Nach öffentlicher Ausschreibung wurde das Mannheimer Gerüstbauunternehmen RJ Gerüstbau + Zugangstechnik mit den vorgesehenen Arbeiten beauftragt. Das Bauvorhaben wurde in drei Bauabschnitte unterteilt, welche sich durch ablaufbedingte Zwänge zum Großteil überschnitten. Insgesamt kamen mehr als 11.000 m² Modulgerüst Gerüstgruppe 4 der Marke altrad plettac zum Einsatz.

Diese waren ausgestattet mit Konsolen unterschiedlicher Breite, Überdachungen von Dachflächen und die Einnetzung der nicht tragfähigen Kuppel des Eckturms. Insgesamt wurden sieben Bauaufzüge Geda ZZP 500 für die Baulogistik, sowie eine entsprechende Anzahl an Gerüsttreppen eingesetzt, teilt das Unternehmen mit.

Das Grundstück, samt Innnenhof, liegt in der quadratischen Innenstadt von Mannheim und grenzt allseitig an Straßen an. Die Platzverhältnisse erforderten zum Teil die verkehrstechnische Absperrung der benötigten Flächen. Auch Schutzdächer und Vernetzungen kamen zum Einsatz. Die nach Angaben der am Beteiligten hervorragenden Bauleitung wurde in Kooperation mit dem Ingenieurbüro Dursy und dem Architekturbüro motorplan betreut. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten strahlt dieses Jugendstilgebäude nun wieder als Juwel im Ensemble der Mannheimer Innenstadt.