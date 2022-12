Dischingen (ABZ). – Die Bauwirtschaft fordert heute die Individualisierung, Flexibilität, Automatisierung und Vernetzung von Arbeitsprozessen. Das Vorfertigen von modularem Mauerwerk gewinnt daher zunehmend an Bedeutung.

Die BIM-konforme Mauerwerksplanung ist durch das Definieren aller Einbauteile keine Zukunftsvision mehr. Foto: Rimatem

Das wetterunabhängige Arbeiten, durch jährlich gleichbleibende, klimatische Bedingungen in der Produktionshalle, die geschützte Lagerung der erzeugten Modulwände im Trockenen sowie Produktionskontrollen vor der Auslieferung, sichern eine konstant hohe Qualität. Gleichzeitig steigert es die Attraktivität der Arbeitsplätze gegenüber der konventionellen Bauweise und wirkt den Herausforderungen des Fachkräftemangels entgegen. Durch das frühzeitige Definieren aller Einbauteile, wie Fenster, Türen oder Rollladen im 3D-Modell, sind die Voraussetzungen für eine BIM-konforme Mauerwerksplanung sowie digitale Projektabwicklung gegeben. So können Unstimmigkeiten sofort erkannt als auch Folge-Gewerke bereits in frühen Phasen des Projektes vor Produktionsbeginn geklärt beziehungsweise beauftragt werden.

Das Leistungsspektrum des schwäbischen Systemanbieters Rimatem besteht aus halb- und vollautomatischen Maueranlagen und wird seit 2022 mit dem Roboterautomat RA1 ergänzt. Alle Maueranlagen ermöglichen das kostengünstige Pro-duzieren von Modulwänden aus Ziegel-, Kalksand-, Beton- oder Porenbetonstein. Mit dem patentierten Rimatem-Vario-Transportsystem garantiert der Hersteller zudem schnelle und sichere Logistik- und Baustellenabläufe, sodass "Modulares Bauen" die Bauzeit verkürzt und Termintreue gegenüber dem Kunden sichert. Basierend auf langjährigem Know-how, entwickelt Rimatem optimierte Gesamtlösungen für die flexiblen Anforderungen ihrer Kunden und deren Materialien.