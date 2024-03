Carsten Stratmann ist neuer Geschäftsführer von Hünnebeck. Er übernimmt für Martin Hemberger, der das Unternehmen Ende 2023 verlassen hat. Seit 2015 in verschiedenen Funktionen im Konzern tätig, leitete Stratmann zuletzt die Geschäftssparte International von BrandSafway als Chief Financial Officer. In dieser sind neben dem Schalungsgeschäft auch Industriedienstleistungen, gewerblicher Gerüstbau und Höhenzugangstechnik sowie Arbeitsplattformen und Lifte gebündelt. Der Diplom-Kaufmann arbeitete zunächst in Wien und ab 2001 für den Metro-Konzern in Düsseldorf, wo er für verschiedene Konzerngesellschaften Leitungspositionen im Bereich Finanzen und Controlling innerhatte. Der Wechsel zu Hünnebeck erfolgte 2015, zunächst in der Rolle des Regional Finance Director für die Region Nord- und Osteuropa. 2019 wechselte er in die USA und arbeitete als Chief Financial Officer für das gesamte Schalungsgeschäft von BrandSafway; ab 2020 für alle Konzerneinheiten außerhalb Nordamerikas.