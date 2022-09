Jesper Kvist (Country & Business Development Manager der Troldtekt GmbH, l.), Kronprinz Frederik und Tina Snedker Kristensen (Leiterin Nachhaltigkeit & Kommunikation). Foto: Keld Navntoft

Mit dem Preis werden ausländische Tochtergesellschaften oder Partner dänischer Unternehmen ausgezeichnet, die den Export aus Dänemark fördern. Zu den Kriterien gehört ein starkes Geschäftsmodell mit nachhaltigen Lösungen.

Erfolgreicher Start auf dem deutschen Markt

Mit Lösungen, die sowohl für eine gute Akustik sorgen als auch zu nachhaltigeren Gebäuden beitragen, ist Troldtekt erfolgreich in den deutschen Markt eingestiegen. Dies hat nun zur Verleihung eines von drei "HRH Crown Prince Frederik International Business Award" 2022 geführt. Troldtekt erhält den prestigeträchtigen Exportpreis in der Kategorie "Green Solutions".

"Es ist schwer zu beschreiben, wie stolz wir darauf sind, diesen Preis des dänischen Kronprinzen Frederik für unser Engagement zu erhalten. Deutschland ist ein Markt mit enormem Potenzial für Unternehmen aus der dänischen Baubranche. Wie auch in Dänemark sind die Bauherren in Deutschland bereit, in dokumentiert nachhaltige Baumaterialien zu investieren. Wir von Troldtekt arbeiten mit voller Kraft daran, eine in Deutschland bundesweite Vertriebsorganisation aufzubauen, die mit der Branche, der Kultur und nicht zuletzt dem Architektenmarkt vertraut ist", sagt Peer Leth, CEO der dänischen Muttergesellschaft Troldtekt A/S.

Kronprinz verleiht Ehrung

Im Namen der deutschen Vertriebstochter Troldtekt GmbH nahm Country & Business Development Manager Jesper Kvist den Preis aus den Händen Seiner Königlichen Hoheit, Kronprinz Frederik von Dänemark, im Rahmen einer Zeremonie auf Schloss Amalienborg entgegen.

Zu den Beweggründen hinter dieser Ehrung gehört auch die strategische Arbeit mit dem Designkonzept Cradle to Cradle, die Troldtekt seit über zehn Jahren pflegt. Dank dieses Konzepts ist die Materialgesundheit der Akustikplatten umfassend dokumentiert. Sowohl die Troldtekt-Akustikplatten als auch die Produktionsabfälle aus diesem Material können im biologischen oder technischen Kreislauf recycelt werden, und 98 Prozent der bei der Herstellung verbrauchten Energie stammt aus erneuerbaren Quellen. Zudem hat Troldtekt 2022 Akustikplatten auf den Markt gebracht, deren CO2-Bilanz im Produktionsstadium negativ ausfällt, weil sie mehr CO2 binden als emittieren.

"Goldene Gelegenheit ergriffen"

"Der Bausektor ist weltweit für 35 bis 40 Prozent der CO2-Emissionen und des Rohstoffverbrauchs verantwortlich. Angesichts der vielen Bauprojekte, die in Deutschland in den kommenden Jahren realisiert werden, hat die deutsche Tochtergesellschaft von Troldtekt die goldene Gelegenheit ergriffen, die Emissionen und den Ressourcenverbrauch nicht nur zu verringern, sondern sogar zu einer positiven Klimabilanz beizutragen", heißt es in einer Pressemitteilung des dänischen Exportverbands (Danish Export Association).

Der prestigeträchtige Exportpreis wird vom dänischen Königshaus gemeinsam mit dem Exportverband und dem Außenministerium vergeben. Seine Königliche Hoheit Kronprinz Frederik ist Vorsitzender der Fachjury, die die Preisträger kürt. Die beiden weiteren Ehrungen in diesem Jahr gingen an Novo Nordisk France für das Recycling von Insulin-Pens und an Copenhagen Offshore Partners für den Ausbau der Offshore-Windenergie in Ostasien.

Dänische Wertegrundlage als Basis

"Die Auszeichnung bestätigt uns darin, dass wir mit dem Aufbau einer Vertriebsorganisation vor Ort in Deutschland, die auf unserer dänischen Wertegrundlage fußt, die richtige Entscheidung getroffen haben. Es ist wirklich eine große Ehre, diesen Preis in so vornehmer Gesellschaft entgegenzunehmen. Er verleiht uns einen soliden Schub für das weitere Wachstum in Deutschland", sagt Jesper Kvist.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Mitglied des dänischen Königshauses einen Preis an Troldtekt überreicht. Im Jahr 2020 erhielt Troldtekt den DI-Preis des Verbands der Dänischen Industrie für grüne Transformation aus den Händen von Kronprinzessin Mary. Und 2010 nahm Troldtekt den Umweltpreis der dänischen Baubranche von Kronprinz Frederik von Dänemark entgegen.