Hongkong/China (dpa). – Chinas angeschlagener Immobilienkonzern Country Garden kann nach eigenen Angaben seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2023 nicht wie geplant veröffentlichen und riskiert damit einen Handelsstopp an der Börse.

Die Firma müsse mehr Informationen sammeln, um angemessene Berechnungen und Entscheidungen treffen zu können, teilte der Konzern unlängst an der Börse in Hongkong mit. Als Grund nannte der Bauträger die Schwankungen in der Branche, die die Geschäftstätigkeit komplexer machten.

Damit kommen aus Chinas kriselnder Immobilienindustrie erneut schlechte Nachrichten. Country Garden, einst der größte Wohnungsbauträger des Landes nach Verkäufen, müsste bis zum 31. März seine Zahlen vorlegen. Nun rechnet die Firma nach eigenen Angaben damit, dass die Hongkonger Börse am kommenden Dienstag den Handel mit ihren Papieren aussetzen wird. Die Krise in dem Gewerbe belastet die chinesische Wirtschaft deutlich, hieß es.