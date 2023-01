Karsten Franz hat den Posten als Leiter der Entwicklung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Kai Grünitz an, der kürzlich in den Vorstand von Volkswagen Pkw wechselte. Franz war zuletzt Chief Technical Officer Commercial Vehicles in der Entwicklung von VWN und gehörte dort zum Führungsteam von Kai Grünitz. Zuvor war er viele Jahre lang in verantwortlichen Positionen in der Qualitätssicherung (QS) tätig, unter anderem als Leiter der Qualitätssicherung Produktentstehung und Produkttechnik bei VWN. Franz stieg als Internationaler Trainee in der Produktion ein und sammelte internationale Erfahrung als Projektleiter im Projektmanagement von Volkswagen de México. Vor seiner Zeit bei Volkswagen war er unter anderem als Consulter für Strategisches Change Management bei Daimler Chrysler tätig.

