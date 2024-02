Für den Ausbau seines internationalen Geschäfts verstärkt sich Naturinform mit

Matthias Klaas als neuen Head of Development Export.

Matthias Klaas verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Export und war für verschiedene Familienunternehmen in Europa tätig, davon 15 Jahren als Head of Development Export in der holzverarbeitenden Industrie. Zusätzlich zur Entwicklung des deutschen Marktes wird er das Exportgeschäft auf- und ausbauen. Mit Matthias Klaas verstärkt sich Naturinform im Vertrieb innerhalb weniger Monate bereits zum zweiten Mal. Im Dezember 2023 startete Paul Boczek als neuer Vertriebsleiter für den D-A-CH-Raum. Beide berichten direkt an Horst Walther.