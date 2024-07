Mit dem HobaFix Max von Sihga lassen sich nach Herstellerangaben reine Holz- beziehungsweise Holz-Beton-Anschlüsse realisieren. Foto: Sihga

Das Set ist in verschiedenen Größen erhältlich und laut Hersteller nach ETA zugelassen. Mit den versetzt angeordneten Befestigungsschrauben beim HobaFix Max lässt sich eine Schraubenkollision vermeiden. So sind auch Mehrfachknotenverbindungen möglich, bei denen beispielsweise vier Balken auf einer Stütze realisiert werden müssen.

Zudem kann der Verbinder mehrfach neben- oder übereinander montiert werden, heißt es seitens des Unternehmensaus Ohlsdorf.

Die gewindeschneidenden Sperrschrauben verteilen dabei die ganze Last gleichmäßig auf die gesamte Verbinderhöhe. So wird zudem die Position der beiden Träger zueinander fixiert, was bei einer Mehrfachanordnung eine Montagetoleranz in Einschubrichtung gewährleistet. Bei einer beidseitigen Anordnung des HobaFix Max können – dank der praxisorientierten Geometrie des Verbinders – Längentoleranzen des Nebenträgers von bis zu 3 mm ausgeglichen werden. Neben den praktischen Merkmalen punktet der Verbinder nach Unternehmensangaben mit einer besonders hohen statischen Belastbarkeit: So hält er bei Horizontal-, Vertikal-, Zug- und Momentbelastungen bis zu 81,73 kN zuverlässig Stand.



Selbst Mehrfachknotenverbindungen sind ohne Schraubenkollisionen mit dem HobaFix Max möglich, verspricht Sihga Foto: Sihga

Der in Österreich entwickelt, patentierte und hergestellte Verbinder aus eloxiertem Aluminium sichert eine dauerhafte und formstabile Qualität.

Zudem verfügen alle Verbinderhöhen über eine gleichbleibende Profilgeometrie. Diese sorgt für einen optimierten Herstellungsprozess mit einem nachhaltigen und geringen Materialaufwand, erklärt der Hersteller .

HobaFix Max ist im Set mit allen Befestigungs- und Fixierschrauben sowie einer Montageanleitung erhältlich. Passend dazu bietet Sihga die Fräs-Montagelehre HFML zur präzisen Montage des Verbinders auf den Haupt- und Nebenträger.

Der Anschlag der Lehre kann dabei stufenlos in der Höhe und bis zu einem Winkel von 30° eingestellt werden. Mit dem HobaFix Max Fräser HFMF kann der Verbinder dann durch die abgestimmte Fräserlänge und Position des Anlaufringes in einem Arbeitsgang zeitsparend eingefräst werden. Für eine optisch schöne und geschlossene Fuge empfehlen die Befestigungsexperten eine Frästiefe von 15,5 mm.