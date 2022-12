Willingen (ABZ). – "Effiziente Baumaschinentechnik im nachhaltigen Bauprozess" – so lautet das Motto des 51. VDBUM-Großseminars, das vom 24. bis 27. Januar 2023 in Willingen stattfindet. Auf Wunsch vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer werde das Seminarprogramm noch kompakter und zielgerichteter gestaltet, heißt es in einem Statement.