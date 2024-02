Matthias Keller hat den Staffelstab an Tommy Bengtsson übergeben.

Nach 12 Jahren Geschäftsleitung von Volvo CE in Konz verabschiedete sich Matthias Keller Anfang des Jahres in den Ruhestand. Im Rahmen eines Neujahrsempfangs stellte er Vertretern von Handel, Kunden, Politik, Wirtschaft, Verbänden, Wissenschaft und auch Schulen seinen Nachfolger, Tommy Bengtsson, persönlich vor. Mit Tommy Bengtsson übernimmt ein erfahrener Volvo-Manager die Geschäftsführung des Konzer Baumaschinenwerkes. Bengtsson hat im Laufe seiner Karriere bereits mehrere Produktionsbetriebe von Volvo CE geleitet, zuletzt die Volvo-Kabinenfertigung in Hallsberg, Schweden. Als ausgewiesener Lean Management Spezialist hatte Bengtsson wesentlichen Anteil daran, dass sich das schwedische Kabinenwerk zu einem effizienten und zukunftssicheren Unternehmen entwickelte.