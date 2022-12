Der neu gestaltete Dino DC420Ri von Sandvik wird sein Vorgängermodell Dino DC410Ri ersetzen. Foto: Sandvik

Der neu gestaltete Dino DC420Ri wird sein Vorgängermodell Dino DC410Ri ersetzen. Dabei bleibt das bewährte Gesamtkonzept – nämlich der größte Bohrbereich in seiner Klasse und ein leistungsstarker Gesteinsbohrhammer – erhalten. Darüber hinaus verfügt der neue Dino DC420Ri über einen breiteren Unterwagen für verbesserte Stabilität und einen leistungsstarken Stufe-V-Motor für geringere Emissionen sowie ein Bohrstangenkarussell und eine Einloch-Automatisierung für höhere Produktivität.



Nach Aussage von Sandvik wurde das Dino DC410Ri Bohrgerät innerhalb weniger Jahre zu einer beliebten Wahl bei Baustellen in Stadtgebieten und anderen Projekten mit engen Verhältnissen, die eine hervorragende Produktivität und Mobilität im Bohrlochgrößenbereich von 51 bis 76 mm suchen.

Das Auslegersystem habe den größten Bohrbereich in dieser Bohrgerätekategorie, und der leistungsstarke 14-Kilowatt-Bohrhammer RD414 ermögliche maximale Bohrleistungen.

Um sicherzustellen, dass das bewährte Konzept in Bezug auf die Produktivität und die Nachhaltigkeit auch in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig bleibt, seien jedoch Aufrüstungen erforderlich gewesen.

Einloch-Automatisierung

Einige der wichtigsten Merkmale des neu eingeführten Dino DC420Ri wurden komplett überarbeitet. Ein Dieselmotor der Stufe V sorgt nun für Kompatibilität mit den behördlichen Vorgaben in Märkten, in denen diese emissionsarme Motorennorm vorgeschrieben ist. Der Bohrgeräteunterwagen ist breiter und bietet damit eine bessere Stabilität, was die Sicherheit des Fahrers in schwierigem Gelände und auf anspruchsvollen Baustellen erhöhen soll.

Die dritte wichtige Neuerung ist das eigentliche Bohrsystem, das jetzt mit einer optionalen Drei-Stangen-Karussell-Kassette ausgestattet werden kann, um längere Bohrungen bis zu einer Tiefe von 14 m zu ermöglichen.

Zukünftige Upgrades werden die Option der Einloch-Automatisierung hinzufügen, um die potenziell längeren Löcher und die verbesserte Produktivität, die durch die Hinzufügung des Bohrstahlkarussells ermöglicht wird, voll auszunutzen.

Zusätzliche Upgrades

Zusätzlich zu den wichtigsten Verbesserungen am Raupenfahrwerk, dem Bohrsystem und dem Motor wird der Dino DC420Ri auch einige andere neue Funktionen aufweisen. Die neue Maschine hat einen neuen Sieben-Zoll-Touchscreen sowie ein Steuerungssystem und einen Bildschirm mit dem gleichen Erscheinungsbild wie bei den kabinenlosen Sandvik-Bohrgeräten Commando DC130Ri und DC300Ri. Das soll eine einheitliche Benutzererfahrung und einfache Schulung ermöglichen. Das Navigationssystem des Bohrgeräts wurde auf die TIMi-Version aktualisiert und die elektrischen Systeme wurden neu gestaltet, um die allgemeine Robustheit und Zuverlässigkeit zu verbessern.

Die nächsten Jahre im Blick

In den nächsten Jahren will Sandvik die Dino-Serie zu einem einzigen Dino DC420Ri mit zwei Motoroptionen für die Emissionsklassen Tier 3 und Stufe V zusammenfassen.

Bis dahin wird der Dino DC410Ri auf dem Markt bleiben, um das Angebot für Kunden, die einen Tier-3-Motor benötigen, zu überbrücken. Künftige System-Updates werden auch eine offene Schnittstelle für die Übertragung von 3D-Daten an Systeme von Drittanbietern für Bohr- und Sprengplanung oder Produktionssteuerung umfassen.