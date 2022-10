Hamburg (ABZ). – Auf der diesjährigen bauma berät Zeppelin Power Systems (ZPS) über Antriebssysteme und Serviceleistungen. Auf dem Messestand stellt das Expertenteam die Hochleistungs-Dieselmotortechnologie der EU-Abgasstufe V vor und präsentiert die Caterpillar-Motoren der Typen C3.6 IOPU, C7.1, C9.3B, C13B und C18. Darüber hinaus arbeitet ZPS an einem Prototyp eines mobilen Brennstoffzellen-Stromaggregats auf Wasserstoffbasis. Dieses basiert auf einer Polymerelektrolyt-Membran(PEM)-Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff Energie erzeugt und in Kombination mit einem Energiespeicher (Batterie) eingesetzt wird. Dabei werden neben CO2-Emissionen auch Stickoxide, Feinstaub sowie Lärm und Vibrationen vermieden.

Sämtliche von ZPS angebotenen Off-Road-Motoren erfüllen die weltweit geltenden Abgasnormen und verfügen unter anderem über eine Diesel-Partikel-Filter-Technologie. Die zuverlässige Technologie der Stufe-V-Motoren beinhaltet ein ausgereiftes System für die Abgasnachbehandlung. Die neue Generation der Dieselmotoren C9.3B und C13B überzeugt laut Hersteller mit einem reduzierten Kraftstoffverbrauch bei deutlich höherer Leistung als ihre Vorgängermodelle. Alle Antriebssysteme sind ohne weitere Modifikationen zu 100 % HVO (hydrierte Pflanzenöle)-tauglich und auch mit einem Beigemisch von Bio-Diesel fahrbar.

Als Komplettdienstleister führt ZPS jegliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten der Antriebssysteme durch und gewährleistet mithilfe seines globalen Händlernetzes, dass benötigte Ersatzteile zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, versichern die Verantwortlichen. Das Unternehmen stellt individuelle Leistungspakete in modularen Serviceverträgen zusammen und ermöglicht durch die 24/7-Servicehotline einen störungsfreien Betrieb der Motoren.

Mit qualifizierten und gut ausgerüsteten Servicetechnikern führt ZPS Wartungs- und Reparaturarbeiten im Außendienst durch. In der Motoreninstandsetzung des Unternehmens in Achim führt das Team zustandsbezogene Reparaturen an Motoren durch. Zu den Spezialgebieten des Unternehmens gehören zudem die Überholung von Komponenten wie Einspritzpumpen, Turboladern, Zylinderköpfen sowie Motorblöcken. Zu finden ist ZPS auf der bauma in Halle A4 am Stand 336.