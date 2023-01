Die DMT GmbH & Co. KG (DMT) ein Unternehmen der TÜV Nord Group mit Sitz in Essen, hat an der Prüfzentrum für Bauelemente GmbH & Co. KG (PfB) aus Stephanskirchen eine Beteiligung in Höhe von 51 Prozent erworben, das teilten die Verantwortlichen kürzlich mit.

Die Transaktion fand am 1. Dezember 2022 statt. Mit der Beteiligung vertiefen beide Unternehmen laut eigener Aussage ihre langjährige Zusammenarbeit in der Prüfung und Zertifizierung von Bauelementen. Im Verbund bieten sie nun einen umfassenden Service aus einer Hand an. Die bisherigen Gesellschafter des PfB, Rüdiger Müller und Matthias Demmel, werden auch künftig am Unternehmen beteiligt bleiben. Demmel wird der Firma weiterhin als Geschäftsführer voranstehen. Darüber hinaus wird Dr. Daniel Rüdiger Müller, der Sohn des Unternehmensgründers, als Prokurist in die Geschäftsleitung einziehen. Zudem wird Demmel künftig von Dr. Christoph Sinder unterstützt, der das Geschäftsfeld Anlagen- & Produktsicherheit der DMT leitet. Fachlich und organisatorisch ist das PfB mit dem von Stefanie Steinmeier geleiteten Geschäftssegment Brandtechnische Prüfungen der DMT verbunden. "Durch die Beteiligung am PfB verstärken wir als DMT unsere Position am Markt der Prüfung und Zertifizierung von Bauelementen deutlich. Zusammen mit weiteren Leistungen aus der TÜV Nord Group bietet sich Kunden aus der Bauelemente-Branche ein starker Partner. Insofern ist die Beteiligung ein konsequenter Schritt", betont Steinmeier. PfB-Geschäftsführer Demmel ergänzt: "Ausschlaggebend für die Transaktion sind die erzielbaren Synergie-Effekte. Durch die Integration unserer Leistungen können wir unseren Kunden künftig ein noch größeres Prüfportfolio anbieten und erhalten dabei unsere Unabhängigkeit als Prüf- und Zertifizierungsstelle."