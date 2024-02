Stockstadt (ABZ). – Coreum heißt ein Ausstellungs- und Demogelände in Stockstadt am Rhein, auf dem Profis aus den Bereichen Bau, Recycling und Materialumschlag neuste Maschinen und modernste Technik in der Praxis testen und sich im Rahmen von Events und Informationsangeboten fachlich austauschen.