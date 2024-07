Das Recht der Verjährungen von Ansprüchen ist vielseitig. Während der Vergütungsanspruch (Werklohn oder Kaufpreiszahlung) in 3 Jahren verjährt (bemessen ab dem 31. Dezember des jeweiligen Jahres der Fälligkeit), verjähren Gewährleistungsansprüche (Mängelrechte) kraft Gesetzes gegen den Auftragnehmer ab dem Tag der Übergabe/Abnahme datumsgenau und zwar in 2 Jahren, 4 Jahren oder 5 Jahren oder ausnahmsweise in sogenannten Arglistfällen noch länger, bis maximal in 10 Jahren.