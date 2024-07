"Nach 2022 und 2023 gibt es nun bereits zum dritten Mal in Folge mitten im Jahr einen Bewilligungsstopp für den sozialen Wohnungsbau – das zeigt überdeutlich die Unterfinanzierung dieses wichtigen Förderbereichs", kritisiert Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Wie in den Vorjahren müssten Bauinteressenten und Antragsteller erneut lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um eine Förderzusage zu erhalten. In Zeiten von Wohnungsknappheit und extrem hohen Mieten setze die Politik damit ein völlig falsches Signal. "Um der hohen Fördernachfrage gerecht zu werden, muss die Landesregierung nun trotz Sparzwängen nachlegen und zusätzliche Haushaltsmittel für die Landeswohnraumprogramme zur Verfügung stellen", sagte Möller. Es dürfe nicht sein, dass dringend notwendige Wohnungsbauprojekte an der Schuldenbremse scheiterten.